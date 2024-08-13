Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський знову перехитрив свого російського візаві Валерія Герасимова. Про це, коментуючи для Radio NV наступальну операцію ЗСУ у Курській області РФ, сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
За його словами, тенденція розвитку ситуації у Курській області буде напряму залежати від фактору ресурсів.
"І тут виникає питання: а чи спроможна російська армія десь відшукати кілька десятків тисяч особового складу для того, щоб позбавити української військової присутності територію Курської області? Адже, зверніть увагу, тут і зараз українська армія, крім проведення певних рейдово-пошукових дій, виконує заходи з інженерних фортифікацій — готуються окопи, бліндажі, довготривалі вогневі точки, створюється інженерне загородження у вигляді протипіхотних та протитанкових мінних полів. А це значить, що "цей дощ надовго", - вважає військовий.Відео дня
Він також звернув увагу на рівень організації дій українського війська.
"Це неймовірний рівень злагодження та забезпечення — артилерійська підтримка, радіоелектронна боротьба, стійкий зв’язок, системи протиповітряної оборони унеможливлюють активне використання ворогом авіаційної компоненти з тією інтенсивністю, на яку він спроможний, і часто-густо яка давала йому перевагу на полі бою", - підкреслив Селезньов.
При цьому він не виключає, що подібні процеси почнуть відбуватися на території Бєлгородської чи Брянської областей РФ, "а можливо десь в Ростовській області станеться якась несподіванка для російського Генштабу, чи на півдні України — на півдні Херсонщини чи в окупованому Криму".
"У будь-якому разі зараз російська армія змушена рефлексувати на асиметричні дії українського війська. І я певен в тому, що далі буде більше. Ворог зараз знаходиться на роздоріжжі. Є певні попередні плани, які летять шкереберть, а є реалії на полі бою, які зараз докорінно відрізняються від того, що було ще 10 діб тому. Користуючись цим вікном можливостей (а я думаю, що воно ще буде тривати щонайменше тиждень), думаю, що українські сили ще створять чимало проблем на території Курської області в рамках масштабування нашого плацдарму. А далі, найімовірніше, перейдуть до маневреної оборони, щоб вже в рамках цих дій максимально вихолощувати і без того певною мірою обмежений потенціал російських сил та засобів", - резюмував експерт.
Ситуація у Курській області РФ - останні новини
В Офісі президента України назвали ціль операції в Курській області. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, є лише два шляхи закінчення війни: руйнування інфраструктури війни сухопутними операціями та завдання далекобійних ударів у глибину Росії, "масштабних і регулярних".
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