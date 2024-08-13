Владислав Селезньов не виключає, що подібні процеси почнуть відбуватися на території Бєлгородської чи Брянської областей РФ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський знову перехитрив свого російського візаві Валерія Герасимова. Про це, коментуючи для Radio NV наступальну операцію ЗСУ у Курській області РФ, сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, тенденція розвитку ситуації у Курській області буде напряму залежати від фактору ресурсів.

"І тут виникає питання: а чи спроможна російська армія десь відшукати кілька десятків тисяч особового складу для того, щоб позбавити української військової присутності територію Курської області? Адже, зверніть увагу, тут і зараз українська армія, крім проведення певних рейдово-пошукових дій, виконує заходи з інженерних фортифікацій — готуються окопи, бліндажі, довготривалі вогневі точки, створюється інженерне загородження у вигляді протипіхотних та протитанкових мінних полів. А це значить, що "цей дощ надовго", - вважає військовий. Відео дня

Він також звернув увагу на рівень організації дій українського війська.

"Це неймовірний рівень злагодження та забезпечення — артилерійська підтримка, радіоелектронна боротьба, стійкий зв’язок, системи протиповітряної оборони унеможливлюють активне використання ворогом авіаційної компоненти з тією інтенсивністю, на яку він спроможний, і часто-густо яка давала йому перевагу на полі бою", - підкреслив Селезньов.

При цьому він не виключає, що подібні процеси почнуть відбуватися на території Бєлгородської чи Брянської областей РФ, "а можливо десь в Ростовській області станеться якась несподіванка для російського Генштабу, чи на півдні України — на півдні Херсонщини чи в окупованому Криму".

"У будь-якому разі зараз російська армія змушена рефлексувати на асиметричні дії українського війська. І я певен в тому, що далі буде більше. Ворог зараз знаходиться на роздоріжжі. Є певні попередні плани, які летять шкереберть, а є реалії на полі бою, які зараз докорінно відрізняються від того, що було ще 10 діб тому. Користуючись цим вікном можливостей (а я думаю, що воно ще буде тривати щонайменше тиждень), думаю, що українські сили ще створять чимало проблем на території Курської області в рамках масштабування нашого плацдарму. А далі, найімовірніше, перейдуть до маневреної оборони, щоб вже в рамках цих дій максимально вихолощувати і без того певною мірою обмежений потенціал російських сил та засобів", - резюмував експерт.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

В Офісі президента України назвали ціль операції в Курській області. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, є лише два шляхи закінчення війни: руйнування інфраструктури війни сухопутними операціями та завдання далекобійних ударів у глибину Росії, "масштабних і регулярних".

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