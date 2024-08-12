Диктатор запевняє, що окупанти різко прискорили просування на Донбасі, а гарматне м'ясо нібито саме проситься на фронт.

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від підлеглих забезпечити надійне прикриття російського кордону після того, як українські війська будуть вибиті з Курської області. Відповідну заяву він зробив на розширеній нараді із силовиками і главами регіонів.

"Головне завдання стоїть перед Міністерством оборони: видавити, вибити супротивника з наших територій і спільно з прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордону", - заявив він, додавши, що ФСБ і Росгвардія повинні зайнятися "контртерористичною ситуацією" і забезпечити боротьбу з українськими ДРГ.

Також Путін озвучив думку, що українська операція в Курській області покликана поліпшити переговорну позицію України, коли справа дійде до укладення миру. При цьому він натякнув, що не збирається вести переговори про мир з Україною.

"Про які переговори взагалі може йти мова з людьми, які без розбору завдають ударів по мирних людях, по цивільній інфраструктурі, або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики", - заявив диктатор, який раніше вихвалявся успіхами у знищенні української енергетики.

Також він запевняє, що втрати ЗСУ, особливо найбільш боєздатних бригад, відправлених у Курську область, нібито "драматично збільшилися", хоча жодних конкретних даних Путін не наводить.

"Подібні акції безумовно переслідують головну військову мету, а саме - зупинити наступ наших військ щодо повного звільнення території Донецької, Луганської народних республік, територій Новоросії. І що? Що відбувається на лінії бойового зіткнення? Темпи наступальних операцій російських збройних сил не тільки не знизилися, а навпаки збільшилися в півтора рази. По всій лінії бойового зіткнення наші сили просуваються вперед", - заявив російський диктатор.

Нарешті, російський правитель стверджує, що після розгрому російських військ у Курській області кількість росіян, які бажають потрапити на фронт, нібито збільшилася.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, за останніми даними, українських військових помітили за 22 км на південний схід від міста Суджа - біля села Гір'ї. Там проходить дорога із Суджі на слободу Біла - райцентр Білівського району. Це свідчить про подальше просування ЗСУ на Курському фронті.

Також ми розповідали, що раптова атака українських військ на Курську область шокувала Путіна і військове керівництво країни-агресора. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у Курській області вже кілька днів поспіль панує хаос. Російська влада публічно повідомляє про нібито успішну та добровільну евакуацію місцевого населення.

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