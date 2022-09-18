Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями, які він ставив, починаючи війну.

Президент РФ Володимир Путін "провалює всі свої військово-стратегічні цілі" в Україні, проте війна, ймовірно, буде довготривалою, незважаючи на нещодавні успіхи ЗСУ.

Про це заявив голова комітету начальників штабів Великобританії адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю BBC.

"На самому початку ми сказали, що це стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал", - зазначив Радакін.

Відео дня

За його словами, Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями, він хотів підпорядкувати собі Україну, цього не станеться.

"Він хотів взяти під контроль столицю, ми бачили, що його було переможено раніше. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. Зараз НАТО набагато сильніше, до нас приєднуються Фінляндія та Швеція", - сказав Радакін.

Він зазначив, що російська армія завжди мала проблеми з технікою та не має достатньої кількості живої сили.

"Його (Путіна. - ред.) сили слабкі на землі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які виявляють мужність, вони борються за свою країну та користуються міжнародною підтримкою, яку ми всі надаємо", - додав Радакін.

Водночас, попри те, що проблеми РФ наростають, ймовірним результатом наразі є те, що війна буде тривати довго, вважає Радакін.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня командувач британською армією Ентоні Радакін заявив, що чутки про смертельні захворювання президента РФ Володимира Путіна - це прийняття бажаного за дійсне.

Вас також можуть зацікавити новини: