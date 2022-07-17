Командувач британською армією Ентоні Радакін заявив, що чутки про смертельні захворювання президента РФ Володимира Путіна - це прийняття бажаного за дійсне.
Про це пише газета Evening Standard.
"Деякі з цих коментарів про те, що він в поганому стані або що його хтось точно вб'є, або скине, - я думаю, вони приймають бажане за дійсне", – зазначив Радакін.
За його словами, в РФ чітко вибудувана ієрархія, а в оточенні Путіна немає мотивації позбавити його посади.
"Ми, як військові професіонали, бачимо відносно стабільний режим в Росії, ми бачимо здатного придушити будь-яку опозицію президента Путіна, і ми бачимо ієрархію, яка вкладається в Путіна. Тому серед верхівки немає мотивації кинути виклик президенту Путіну", - пояснив адмірал.
Радакін прогнозує, що російська загроза існуватиме ще багато років, якщо не десятиліть. На його думку, хоча сухопутні війська Росії, ймовірно, будуть не настільки небезпечні через великі втрати в Україні, у Кремля залишається ядерний арсенал, кібервійська і можливості в космосі.
Раніше ряд експертів і ЗМІ з різних країн стверджували, що Володимир Путін хворий. Зокрема, російському президенту приписували різні види раку, а також шизофренію, деменцію і хворобу Паркінсона. Наприкінці травня з'явилася інформація, що главу Росії прооперували.
На початку червня колишній друг президента РФ і екс-банкір Сергій Пугачов говорив, що у Путіна може бути рак.
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