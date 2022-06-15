Повідомлення про проблеми зі здоров'ям російського диктатора з'являються навмисно перед його запланованою появою на публіці.

"Вкиди" про хвороби, операції та коми російського диктатора Володимира путіна працюють на користь Кремля.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Telegram.

На його переконання, повідомлення про проблеми зі здоров'ям російського диктатора з'являються навмисно перед його запланованою появою на публіці.

"Кожного разу перед публічною появою Путіна, з’являється інформація про його важкий стан. Саме перед відкриттям Петербурзького форуму, де 17 червня має бути присутній глава РФ, поширилась інформація про те, що він начебто в комі", - зауважив Андрусів.

За його словами, такі "вкиди" Кремля сіють недовіру до ЗМІ та всіх, хто поширює повідомлення. "Після таких публічних заяв, вияляється, що Путін "живіший всіх живих", як кажуть росіяни про своїх вождів. У такий спосіб Росії вдається нівелювати вплив інформаційних ресурсів. Тому не варто довіряти таким вкидам, але якщо це станеться, то давайте відсвяткуємо", - сказав він.

Кома та рак у Путіна - що відомо

Вчора інформаційні ресурси та Telegram-канали повідомили, що Путін впав у кому після навдалої операції. ЗМІ посилалися на джерела в розвідці, але попередили, що інформація потребує уточнення.

Раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

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