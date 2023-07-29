Російський диктатор також зазначив, що війну в Україні "розпочав Захід".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін заявив про те, що РФ прагне до "мирного розв'язання будь-яких суперечок" і нібито саме тому на початку війни у 2022 році війська РФ були відведені від Києва.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента РФ, таку заяву президент країни-агресора зробив під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченої питанням мирного врегулювання війни в Україні.

"Фактично був узгоджений проект цього договору, але після відведення наших військ з-під Києва - а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладення остаточного договору, - київська влада відмовилися від усіх попередніх домовленостей", - заявив Путін зазначивши при цьому, що не може розкрити деталі домовленостей, оскільки "це буде не дуже коректно".

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Російський диктатор також зазначив, що війну в Україні "розпочав Захід". Він же, на думку Путіна, "став втягувати Україну в НАТО", в той час як для Росії нейтральний статус України має "принципове значення".

"Київ за три дні"

24 лютого 2022 року Росія розпочала кровопролитну війну проти України. Президент РФ Володимир Путін заявляв, що окупанти візьмуть Київ за три дні. Ворожі війська, які йшли на Київ, везли з собою парадну форму, розраховуючи через кілька днів влаштувати парад на Хрещатику. Однак столиця вистояла.

Російський політолог і колишній депутат Державної Думи РФ Сергій Марков заявив, що російська "спецоперація" в Україні вже провалилася.

Financial Times писав про те, що оточення Путіна не знало, що він підготував напад Росії на Україну, що викликало у російських еліт невдоволення. Пізніше президент Росії нібито визнав, що російська армія в безладді і абсолютно не готова до війни.

У лютому 2023 року глава головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пояснив, в якому випадку РФ могла захопити Київ за три дні.

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