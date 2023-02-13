Політолог заявив, що до Києва вона може дійти за 10-25 років.

Російський політолог і екс-депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що "спецоперація" РФ в Україні провалилася.

Довірена особа Путіна заявила, що це не російська армія виявилася слабкою, а українська дуже-дуже сильною. Він розповів, що РФ готувалася до двох типів воєн - ядерної війни з США і війни з "парамілітарними утвореннями", а опинилася в третьому.

"Спецоперація практично провалилася у нас. Ми ведемо війну з рівним за силою противником", - сказав він, зазначивши, що армії РФ навіть не вдалося придушити систему ППО України.

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Він зазначив, що такими темпами на "захоплення Києва" у них піде близько 10-25 років. "Якщо селища типу Соледара і Бахмута брати по кілька місяців, то ми дійдемо до Києва через 10 або 25 років", - заявив Марков.

Також російський політолог сказав, що в РФ безглуздо проводити другу хвилю мобілізації, оскільки вони не змогли озброїти попередніх мобілізованих.

Заяви Росії про швидке захоплення України

Як відомо, перед початком повномасштабного РФ російські пропагандисти систематично заявляли, що окупація України не складе особливих труднощів.

На початку лютого 2022 року Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні тривала б "максимум три-чотири дні".

А відома пропагандистка Маргарита Симоньян була переконана, що РФ "у гарячій війні переможе Україну за два дні".

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