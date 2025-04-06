Путін, як ініціатор війни проти України, відмовляється від пропозиції США щодо повного й безумовного припинення вогню.

Російський диктатор Володимир Путін не бажає зупиняти загарбницьку війну проти України, а навпаки, шукає можливості, аби розпалити війну з ще більшою силою.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні до українців.

"В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню – вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах", - повідомив президент

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Як підкреслив президент, припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру.

"Путін не хоче закінчувати війну – він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою. Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати", - наголосив Зеленський.

На його переконання, якщо припинення вогню – то безумовне й таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя.

Він нагадав, що Україна погодилася на пропозицію Америки - на пропозицію повного, безумовного припинення вогню.

"Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції США – досі її немає, – очікуємо реакції всіх у Європі, всіх у світі, хто хоче миру", - заявив глава держави.

Президент додав, що російська армія кожного дня запускає балістику, і щодня вбиває людей. Відбуваються постійні удари по нашій Сумщині, Харківщині, Дніпровщині, Херсонщині, Запоріжжю, Донеччині, інших українських регіонах.

"Сьогодні – російська балістика проти Києва. Кожного дня – втрачені життя. Кожного дня – втрачені можливості для дипломатії. Це все не можна сприймати мовчки", - зауважив президент.

Закінчення війни в Україні: новини

У березні Зеленський висловив припущення, що Путін скоро помре, і це призведе до закінчення війни.

У березні Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув умови щодо пропозиції США про запровадження 30-денного припинення вогню. Серед цих умов озвучена вимога щодо зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

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