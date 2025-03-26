Український лідер назвав кілька речей, яких боїться господар Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін скоро помре, тоді все закінчиться. Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив в інтервʼю Eurovision News, говорячи про страхи російського правителя.

"Дестабілізація його суспільства – це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути. Він сам на це вплине. Його економіка вплине, санкційна політика буде впливати. Те, що він не контролює і не захищає всі свої території – все це буде сукупність різних сил, якщо наші партнери будуть настільки сильними, якими є. Якщо вони захочуть продемонструвати не сверхсили, а просто захочуть продемонструвати свої реальні сили. І якщо вони будуть тиснути на Путіна, у нього буде дестабілізація суспільства, він буде боятися цього. Тобто Путін боїться цього", – акцентував Зеленський.

За його словами, є ще одна річ, якої боїться правитель РФ – це втратити свою силу.

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"Це також від стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчитись до того, як він закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться. Ну і наодинці залишитися. Ізолювати Путіна з точки зору політики не вдалося до кінця", – констатував президент України.

Війна РФ проти України: це варто знати

Попри розмови про готовність до перемирʼя, Росія продовжує тероризувати мирні українські міста. Ввечері 26 березня під масованим ударом опинився Харків, там пролунало щонайменше 15 вибухів. У місті пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі – зокрема, й діти.

Тим часом агентство Reuters повідомляє, що Європа "відступила" від ідеї відправити миротворців в Україну. Країни Європи не готові до такої місії ні технічно, ні політично. Тепер вони шукають альтернативні варіанти підтримки України.

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