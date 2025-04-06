'Війна закінчиться, коли закінчиться Путін': емігранти з РФ не вірять у 'мирну' угоду, - NYT

Росіяни за кордоном еальність, яка змусила їх тікати - насамперед жорстке придушення інакомислення - навряд чи зазнає суттєвих змін.

Президент США Дональд Трамп впевнений, що правитель Росії Володимир Путін дотримуватиметься будь-яких домовленостей щодо миру в Україні. Проте росіяни, які були змушені залишити країну після початку повномасштабного вторгнення, значно менш оптимістичні, пише The New York Times.

Серед емігрантів, які виїхали з Росії через політичні репресії, переважає переконання, що навіть у разі посередництва Трампа у перемир’ї, мало що зміниться. Реальність, яка змусила їх тікати - насамперед жорстке придушення інакомислення - навряд чи зазнає суттєвих змін. Перемовини наразі фактично призупинені: Путін відкинув ініціативу Трампа та України про 30-денне припинення вогню.

"Війна закінчиться, коли закінчиться Путін", - переконаний Павло Сноп, рієлтор із Санкт-Петербурга, який три роки тому переїхав до Туреччини. "Путін збирається продовжувати торгуватися: але він торгується не за свою країну та її громадян, а за послаблення санкцій для себе та своїх друзів".

Кремль не може ігнорувати політичну й економічну чутливість теми приблизно 800 000 громадян, які залишили країну після вторгнення. Їхня присутність за кордоном - це чітке свідчення того, що чимало росіян були проти війни або просто не хотіли брати в ній участь.

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На думку аналітиків, масовий відтік освічених і кваліфікованих фахівців болісно вдарив по російській економіці.

Попри тугу за батьківщиною, багато з емігрантів не вірять, що в Росії припинять репресії проти тих, хто відкрито виступає проти уряду - навіть якщо військові дії припиняться.

Результати опитування, проведеного дослідницькою ініціативою OutRush серед приблизно 8500 росіян, які проживають у понад 100 країнах, свідчать про песимізм щодо повернення: лише незначна частка респондентів висловила готовність повернутися додому після завершення війни.

Близько 40% учасників опитування заявили, що розглянули б повернення лише за умови демократичних змін у країні.

"Зараз довіра до російського уряду вкрай низька", - зазначив Еміль Камалов з команди OutRush, яка працює в Італії та США й вивчає відтік росіян за кордон.

На думку Костянтина Соніна, професора економіки з Університету Чикаго, така масова міграція молодих та перспективних людей може мати згубні наслідки для майбутнього Росії.

"Відтік мізків – це серйозний удар по економіці, а молоді, найталановитіші та перспективні першими отримували пропозиції та виїжджали", – наголосив він.

Один із тих, хто не планує повертатися найближчим часом, - Олег Черноусов. Він приїхав до Стамбула в березні 2022 року без місцевої валюти та з невеликими заощадженнями, але згодом відкрив магазин "Чорні вуса", де нещодавно пройшла виставка його друга-художника зі Санкт-Петербурга та з’явилася велика добірка англомовної літератури.

Черноусов вважає, що доля перемовин про припинення війни не змінить головної проблеми - втрати свобод у Росії. Більшість його знайомих емігрантів поділяють цю думку. Перемир’я або зближення Москви й Вашингтона, на його думку, не мають значення. Він підсумував:

"Я не думаю, що Трампа хвилює те, що відбувається всередині Росії - демократичні зміни в Росії точно від цього не залежать".

Переговори між США та РФ

Як повідомляв УНІАН, Дмитрієв відвідав американську столицю цього тижня, і це був перший візит російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення.

Після зустрічі Дмитрієв заявив російським ЗМІ, що адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її заклопотаність".

Водночас NBC News писало, що оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати російському лідеру Володимиру Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

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