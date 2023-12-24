Вчора The New York Times заявив - Путін намагається показати Заходу, що готовий до "миру".

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що може означати інформація, яка вчора з’явилася в The New York Times, що Путін посилає Заходу сигнали готовності до заморозки війни.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що такі матеріали потрібно моніторити, аналізувати, робити відповідні висновки та роз’яснювати, що за цим може стояти, "який саме інтерес, в тому числі, з нашого боку і з боку міжнародного права".

"Самі по собі такі матеріали - це навіть добре, тому що це напряму заперечує тезу, що світ начебто забув про Україну. Ми бачимо зараз цілу низку важливих матеріалів на перших шпальтах провідних світових видань, присвячені Україні. Це часто дискусійні матеріали і ми повинні звичайно займати нашу проактивну позицію. Але, сам факт, що Україна фігурує, російське вторгнення фігурує - це дуже важливо", - підкреслив Юсов.

Він зауважив, що попри заяви російської пропаганди, в Росії хотіли б "якомога швидше закінчити це вторгнення". Цього ж прагне і Україна, але на умовах відновлення територіальної цілісності нашої держави і покарання міжнародних злочинців.

"Чого хотів би Путін безпосередньо чи його режим - це точно не те, про що нам говорить російська пропаганда. Коли у них все добре, яєць на всіх вистачає і армія у них найкраща, це далеко не так. Звичайно, вони хотіли б якомога швидше закінчити це вторгнення. Інша справа, на яких умовах. З точки зору українського національного інтересу і з точки зору міжнародного права, Росія - це злочинець. А злочинець має бути покараним. І так, Україна звісно зацікавлена в тому, щоб якомога швидше закінчилась ця геноцидна війна проти нашої держави. Але, з відновленням нашої територіальної цілісності і покаранням міжнародних злочинців", - акцентував Юсов.

Також він попередив, що українцям варто готуватися до збільшення російських інформаційно психологічних атак.

"Мова не про період пов’язаний безпосередньо зі святами. Але, ми бачимо розгортання цілої низки інформаційно-психологічних пропагандистських операцій проти України. Як в середині нашої держави, з метою розхитати єдність, демотивувати суспільство, розколоти і, зрештою, зламати волю до опору. Так і на зовні, з метою послабити проукраїнську коаліцію. Послабити підтримку України в економічному і військових планах", - зазначив Юсов.

Він додав, що ворог витрачає величезні ресурси на просування своїх наративів.

"Це все одно дешевше, ніж продовжувати фінансувати повномасштабне вторгнення і бойові дії по всій лінії фронту. І так, ці спроби будуть продовжуватись. Зараз надзвичайно важливий період для України, в міжнародному плані, коли прийматимуться ключові рішення стосовно нашої підтримки. Тому, українське воєнно-політичне керівництво активно працює для зриву таких планів ворога і захисту українських інтересів", - акцентував Юсов.

Що NYT заявив про сигнали Путіна Заходу

23 грудня у виданні The New York Times вийшов матеріал, в якому зазначається, що Путін активно сигналізує Заходу про готовність до перемир’я. На публіку російський диктатор вдає, що готовий продовжувати війну до нескінченності, але через канали "кулуарної дипломатії" надсилає сигнали Заходу, що хотів би укласти мирну угоду якнайшвидше.

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