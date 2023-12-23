Путіна влаштує поточна ситуація, коли Росія контролює руїни Донбасу та суцільно заміновані степи Запоріжжя і Херсонщини.

На публіку російський диктатор Володимир Путін робить вигляд, що готовий продовжувати війну до нескінченності. Але через канали "кулуарної дипломатії" він сигналізує Заходу, що хотів би укласти мирну угоду якнайшвидше. Про це пише The New York Times за підсумками розмов із десятками росіян та представниками інших країн, які знайомі із ситуацією.

За даними обізнаних джерел, Путін надсилав сигнали про готовність до укоїсь угоди ще після успішного контрнаступу України у вересні 2022 року. Нова хвиля цих сигналів почалася вже у вересні цього року. Кремль готовий погодитися на припинення вогню і замороження конфлікту на поточній лінії зіткнення.

Сигнали надходять кількома каналами, в тому числі через іноземні уряди, які мають зв’язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією. Неофіційні російські емісари говорили зі співрозмовниками про контури потенційної угоди, яку Путін прийме.

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"Путін і російська армія, вони не хочуть нарощувати свою спроможність далі", — сказав міжнародний чиновник, який зустрічався з вищими російськими чиновниками восени цього року.

Деякі аналітики стверджують, що Путіну вигідна тривала війна, і що він хоче відкласти будь-які переговори до можливого повернення на посаду колишнього президента США Дональда Трампа у 2024 році. Але колишній російський посадовець стверджує, що насправді Путін волів би укласти угоду раніше, враховуючи невизначеність, властиву війні.

Джерела кажуть, що російська пропаганда легко пояснить росіянам, чому така "нічия" насправді є "перемогою", акцентуючи зокрема на завоюванні сухопутного коридору до Криму. Ідеальний час для такої угоди, сказав один зі співрозмовників видання, був би до президентських виборів у Росії в березні.

Американські чиновники вже бачать зміни в позиції Путіна, який більше не вимагає зміщення чинного уряду в Києві. Вони сказали, що угода про припинення вогню, яку пропонує Путін, збереже суверенну Україну зі столицею в Києві, але залишить за Росією контроль над майже 20% території України, яку вона вже завоювала.

Серед багатьох ймовірних питань спотикання для такої угоди – рішучість Путіна не допустити вступу України в НАТО. Але один із колишніх російських чиновників сказав, що насправді це питання не стане перешкодою, оскільки альянс все одно не прийме Україну в осяжному майбутньому.

Тим не менш, високопоставлені американські чиновники висловили сумнів, що будь-який відомий український політик зможе погодитися на угоду, яка залишить Росії таку велику частину території України.

Крім того, багато хто на Заході загалом скептично ставиться до угоди про припинення вогню, оскільки вона лише дасть Путіну час переозброїтися для майбутнього нового нападу.

"Вони (росіяни) ніколи не дотримувалися жодних домовленостей. І вони порушували їх одразу, коли бачили, що це зручно", – заявив президент Латвії Едгар Рінкевичс, зауваживши, що Путін мріє "відновити імперію".

Деякі американські офіційні особи теж кажуть, що сигнали Кремля про готовність до угоди можуть бути лише спробою ввести в оману і насправді не є ознакою готовності до компромісу. Колишні російські чиновники додають, що Путін цілком може змінити свою думку і відмовитися від угоди, якщо російські війська отримають відчутну перевагу на фронті.

Війна в Україні – майбутні перспективи

Як писав УНІАН, українські війська на фронті вже відчувають гостру нестачу артилерійських боєприпасів. Бійці розповіли кореспонденту The Washington Post, що снарядів ледь вистачає на те, щоб відбивати російські атаки, про український наступ вже не йдеться. Бійці кажуть, що довго так тривати не може.

Також ми розповідали, що начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь "Француз" Самовар попередив українців про важкі часи. На його думку, якщо Росія продовжить нинішній темп мобілізації та переходу економіки на військові рейки, вона досягне успіху. Тому українцям треба готуватися до тотальної мобілізації та важкої зими.

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