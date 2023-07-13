Росіяни на тимчасово окупованих територіях навмисне приводить ресурси сільгосп виробників до нормативів, затверджених у РФ, щоб полегшити розграбовування України.

Замміністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що путінській режим продовжує створювати умови для крадіжки та вивозу українського зерна на свої території.

Про дії країни-варвара чиновниця розповіла в Telegram. За її словами, на тимчасово окупованих територіях режим РФ намагаються "підігнати" агроресурси України під свій стандарт.

"Для цього окупант приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду", - вказала Маляр.

Супутники викрили схему вивезення українського зерна через Крим

Нагадаємо, у травні супутникові знімки викрили схему Росії з приводу вивозу українського зерна з тимчасово окупованої території Криму. Маштабне розслідування провела організація Bellingcat.

Виявилося, попри заяви про закриття головного зернового терміналу "Авліта", Росія протягом усього року експортувала через нього зерно з тимчасово окупованих частин материкової України.

За перші 12 місяців з початку повномасштабного вторгнення ворог зафіксували активний рух "зернових" кораблів РФ. Розслідувачі кажуть, ймовірно, на території порту знаходиться цілий флот, який вивозить зерно України у бік Босфору та Керченської протоки.

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