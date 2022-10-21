Якщо російські плани будуть реалізовані, то РФ може отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько 600 мільйонів доларів.

До кінця 2022 року Росія може вивезти загалом 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України.

Про це повідомляє DW з посиланням на відділ розслідувань NDR.

З початку війни РФ проти України близько мільйона тонн вже відправили з морських портів анексованого Криму: з Севастополя вийшли близько 20 суден із пшеницею та іншим зерном. Більшість вантажів спрямували в Росію, Сирію та Туреччину.

Відео дня

З товарних списків випливає, що до кінця року планується ще майже 40 раундів із Севастополя. Крім того, за даними NDR, Росія, ймовірно, вже організувала логістику для транспортування зерна, яке ще тільки планується захопити на українських територіях.

Якщо російські плани будуть реалізовані, то РФ може отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько 600 мільйонів доларів, ідеться в розслідуванні.

Крадіжка зерна з України:

Станом на 17 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос кішка", "Матрос Позинич" і "Михайло Ненашев" як такі, що підозрюють у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Кремль поставляє вкрадену в Україні пшеницю до Сирії. За інформацією Reuters, Росія продала Сирії українське зерно на 40 мільйонів доларів.

Намагаються продати зерно і постраждалим від посухи країнам Африки, деякі з яких можуть зіткнутися з голодом.

8 вересня 2022 року російським капітанам, які крали українське зерно, повідомили про підозру.

Вас також можуть зацікавити новини: