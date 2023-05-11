Розслідувачі Bellingcat не беруться стверджувати, що зерно, яке вивозили, було вкраденим на окупованих територіях України, але цьому вже було безліч підтверджень.

За даними служб моніторингу суден, головний зерновий термінал "Авліта" в порту Севастополя в окупованому Криму майже зупинився після захоплення півострова. Але супутникові знімки показують, що насправді протягом усього року повномасштабної війни в Україні через нього активно здійснювався експорт зерна, йдеться в матеріалі розслідувачів Bellingcat.

Розслідувачі зауважують, що дані автоматизованих ідентифікаційних систем (АІС), які надають інформацію з відкритих джерел про місцезнаходження і рух суден, показують, що з тих пір, як Росія захопила Крим, термінал "Авліта" нібито відвідувало вкрай мало суден. Однак інші дані, включаючи супутникові знімки, показують, що потік вантажів був досить активним – команда Bellingcat визначила, що принаймні упродовж 179 днів за перші 12 місяців повномасштабного вторгнення Росії, кораблі перебували на терміналі "Авліта" з відключеними транспондерами АІС.

"Згідно тільки знімкам [компанії] Planet, в цілому судна перебували на терміналі 148 днів ... Команда Bellingcat також змогла визначити ще 31 день, коли судна перебували на терміналі, завдяки інструменту виявлення суден (SDT)", – йдеться в матеріалі.

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Репортер Бріджит Дякун, що спеціалізується на відстеженні суден, повідомила Bellingcat, що, судячи з усього, в порту є цілий флот, що займаються експортом зерна. Деякі з них прямують на південь, у бік Босфору, а інші — на схід, у бік Керченської протоки, де відбувається перевалка зерна.

Вона наголосила, що з наявної інформації не випливає, що саме вивозили з портів в окупованому Криму – цей вантаж може не мати нічого спільного з зерном, яке окупанти вкрали в Україні.

"Як і у випадку з попередніми розслідуваннями ЗМІ, неможливо точно дізнатися, чи дійсно кожне судно, ... грузило зерно, походження зерна, яке могло бути завантажене", – констатують в Bellingcat.

Таємний експорт з Криму - що повідомлялося

Протягом першого року повномасштабної війни проти України країна-окупант здійснювала експорт зерна, вкраденого на тимчасово захоплених українських територіях, про що неодноразово заявляв Київ. Перевезення зерна з окупованих у 2022 році територій до Криму підтверджували і російські пропагандисти. Повідомлялося також, що росіяни стикаються з проблемами в реалізації цього зерна, і тому намагаються видавати його за своє. Видання Bloomberg і Wall Street Journal раніше докладно розповідали про цю проблему. За їхньою інформацією, з метою приховування справжнього походження зерна Росія, зокрема, вдавалася до наступного: зерно вантажили в порту Севастополя, а після завантажували в море на інший зерновоз.

Більшість країн відмовляються купувати зерно, якщо є докази його походження з Криму. Однак, за інформацією ЗМІ, крадене зерно потрапляло в Туреччинуі Сирію. Також передбачалося, що воно може потрапити в Африку.

Розслідувачі NDR повідомляли, що до кінця 2022 року окупанти могли вивезти 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України. ​​​​​​

Неодноразово повідомлялося, що для таких маніпуляцій ворогом використовуються судна "Матрос Позинич" і "Михаил Ненашев". Українські правоохоронці повідомляли про підозру капітанам цих суден. У Державному департаменті Сполучених Штатів крім цих двох суден називали також судно "Матрос Кошка".

У вересні Україна наклала арешти на російські кораблі "Амур 2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" та "Капитан Корчин" які вивозили зерно з портів окупованого Криму.

Інформація, отримана Bellingcat, підтверджує раніше опубліковану інформацію про те, що протягом року повномасштабної війни з Криму і в Крим возили зерно, і розкриває додаткову інформацію про те, як часто в порт заходили кораблі і коли саме це відбувалося.

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