Путін свідомо загнав себе у глухий кут, щоб не завершувати війну зараз, - ISW

Кремль сформував суспільну підтримку затяжної війни, і тепер Путін не може відступити без втрати обличчя.

Російський диктатор Володимир Путін свідомо поставив себе у ситуацію, за якої завершення війни в Україні без досягнення максималістських цілей виглядає як поразка — як для російської армії, так і для суспільства, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін не вважає нинішній момент відповідним для припинення війни, оскільки цього не зрозуміють ні військові, ні громадськість. ISW вказує, що Москва роками цілеспрямовано формувала у суспільстві підтримку війни, зображаючи її як екзистенційну необхідність для Росії.

ISW зазначає, що Кремль, зокрема через контрольовані та незалежні опитування громадської думки, активно культивує в суспільстві підтримку затяжної війни. Результати соцопитувань початку 2025 року свідчать, що більшість росіян виступають за продовження бойових дій в Україні.

Відео дня

Крім того, Путін створює економічну залежність від війни. Значна частина внутрішнього виробництва Росії нині пов’язана з оборонно-промисловим комплексом. ISW попереджає: скорочення оборонних витрат може викликати економічний спад у середньостроковій перспективі.

Таким чином, війна в Україні, попри величезні людські втрати та тиск на економіку, стала як політичним, так і економічним інструментом утримання режиму Путіна.

"Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям і не створив передумов для відступу чи прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових військових завдань", - переконані аналітики ISW.

Завершення війни - переговори

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник США Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів російський уповноважений з інвестицій Кирило Дмитрієв. Це сталося після заяв Кремля про те, що вони не виключають зустрічі Віткоффа з диктатором Володимиром Путіним.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що за підсумками цього візиту прийме рішення щодо нищівних санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: