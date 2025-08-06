Спецпредставник Трампа може зустрітися з Путіним.

Спецпредставник США Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів російський уповноважений з інвестицій Кирило Дмитрієв. Це сталося після заяв Кремля про те, що вони не виключають зустрічі Віткоффа з диктатором Володимиром Путіним, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці, то США введуть нові санкції. Серед заходів - високі мита на країни, які купують російську нафту. Найбільшими імпортерами є Індія і Китай.

Чи спрацює ультиматум Трампа

За словами трьох джерел видання, близьких до Кремля, малоймовірно, що Путін підкориться ультиматуму, оскільки він вважає, що виграє війну, і його військові цілі мають для нього пріоритет над бажанням поліпшити стосунки зі США.

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"Візит Віткоффа - це остання спроба знайти компроміс, що дозволяє обом сторонам зберегти обличчя. Однак я не думаю, що буде досягнута будь-яка угода", - заявив австрійський аналітик і член групи західних учених і журналістів Герхард Манготт.

Росія наполягатиме на готовності до припинення вогню, але тільки на тих умовах, які вона висуває вже два або три роки.

"Дедлайн" Трампа - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, яким буде перший "удар" Трампа по Росії після 8 серпня. За словами джерел, знайомих з обговореннями в Білому домі, застосування нових санкцій проти "нафтового флоту" можуть стати першим простим кроком для накладення витрат на Москву.

Крім того, ми називали справжню причину, навіщо Віткофф їде до Москви. Попри те, що в компетентності спецпредставника США є сумніви, він повинен буде передати повідомлення Росії про "неприпустимість ескалації" у відповідь на санкції, які США може запровадити незабаром.

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