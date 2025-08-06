За його словами, від результату переговорів залежатимуть подальші кроки Білого дому.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що його спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф прибуде до Москви у середу, 6 серпня.

Під час виступу у Білому домі американський лідер підтвердив інформацію західних ЗМІ про те, що переговори мають пройти вже сьогодні. Трамп підкреслив, що найбільше Америка працює над припиненням війни в Україні, оскільки "решту воєн" йому вдалося зупинити "протягом декількох днів":

"Завтра у нас відбудуться зустрічі з Росією. Подивимося, що буде... США пізніше вирішать, чи вводити масштабні мита щодо РФ та її торговельних партнерів, кроки залежатимуть від завтрашніх переговорів у Москві".

Також американського президента попросили прокоментувати заяву Індії про те, що Нью-Делі не припинить імпорт російських енергоносіїв, оскільки Америка продовжує купувати у Росії уран, хімікати та добрива. Він відповів, що нічого про це не знає.

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Крім того, він назвав найбільш ймовірним кандидатом на наступних виборах президента США від республіканців свого віцепрезидента Джей Ді Венса. "Занадто рано говорити, але він робить відмінну роботу. Він, ймовірно, фаворит на даний момент", - додав Трамп.

Віткофф їде до Москви

Нагадаємо, раніше американський лідер анонсував візит свого спецпосланця до російської столиці. Зустріч з російською стороною відбудеться всього за декілька днів до закінчення терміну жорсткого ультиматуму Трампа.

Вашингтон неодноразово попереджав Москву про те, що відмова від мирного врегулювання війни призведе до нових санкцій та високих торговельних мит проти країн, які купують її нафту.

Під ударом можуть опинитися Китай, Індія та Бразилія. Попри те, що американці прямо закликали Пекін та Нью-Делі припинити фінансувати російську війну проти України, країни заявили, що продовжать купувати енергоресурси РФ.

Термін дії ультиматуму спливає вже у п'ятицю, 8 серпня. У Москві давали зрозуміти, що не розглядають погрози Трампа серйозно, а Путін сказав, що його вимоги для перемир'я не змінювалися - Україна має відмовитися від чотирьох областей.

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