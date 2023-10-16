Диктатор назвав операцію своїх військ на цьому напрямку "активною обороною".

Російські окупанти та їхній диктатор Володимир Путін змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку, "зменшуючи очікування" щодо ймовірного просування на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки в Донецькій області.

В інтерв'ю російським пропагандистам він заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. На думку експертів, Путін назвав наступ під Авдіївкою "активною обороною", а не "активними бойовими діями", спробувавши зменшити очікування значного російського просування на цьому напрямку.

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"Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів", – зазначають аналітики.

Російський інформаційний простір в цілому стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки. Окупаційні війська продовжили наступ, спрямований на оточення Авдіївки 15 жовтня, але поки що не досягли успіхів на тлі ймовірного зниження темпів операцій у цьому районі.

Українські військові спостерігачі та російські джерела заявили, що окупанти війська не досягли бажаного швидкого прориву, зіткнулися з великими втратами і, ймовірно, повільнішим, ніж очікувалося, темпом просування.

Однак окупанти, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції у такому зниженому темпі у найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, хоча навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки. Зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового пристосування до тактичної обстановки, і загарбники можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку в найближчі дні.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв УНІАН, близько тижня російські окупанти продовжують штурм Авдіївки. Експерти припускають, що це є спробою агресора перехопити стратегічну ініціативу у війні на тлі вкрай повільного українського контрнаступу.

Мізерні успіхи загарбників коштують їм великих втрат. Через активні бої за Авдіївку втрати ворога різко зросли, рахунок йде на сотні.

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