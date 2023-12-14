Ватажок РФ стверджує, що в так званій зоні "СВО" понад півмільйона окупантів.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що в зоні бойових дій в Україні знаходятся понад 600 тисяч військових РФ.

Путін, прямий ефір з яким транслює "Первый канал", говорив, що у так званій зоні "СВО" знаходяться 617 тисяч російських військових". Варто зазначити, що супротивник прикриває цією абревіатурою реальний стан речей - росіяни назвали повномасштабне вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".

"Чудово воюють призвані хлопці, 14 героїв Російської Федерації з числа мобілізованих, в зоні "СВО" знаходиться 244 тисяч осіб", - заявив ватажок росіян.

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За словами Путіна, в РФ також нібито не скорочується кількість людей, які добровільно хочуть вирушити воювати проти українців. "На вчорашній вечір (13 грудня, - Ред.) набрано 486 тисяч добровольців, приходять 1500 осіб щодня...", - поділився фантазіями диктатор.

Крім того, Путін пообіцяв, що в Росії не буде оголошена друга хвиля мобілізації. Російська влада після початку повномасштабного вторгнення в Україну, яке здійснено рано вранці 24 лютого 2022 року, заявляла, що їм достатньо сил для протистояння. Проте вже 21 вересня того ж року диктатор оголосив у РФ так звану часткову мобілізацію.

Нагадаємо, Росія на українській землі вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 14 грудня 2023 року становлять приблизно 342 800 окупантів.

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Поки ватажок РФ говорив маячню нібито про "прекрасну" ситуацію в країні, люди ставили йому дуже незручні питання.

Зокрема, у Володимира Путіна запитали, до яких пір буде підтасовуватися відсоток інфляції, коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної, і чому в Дагестані лоток яєць коштує 550 рублів. Раніше експерти повідомляли, що реально незручні питання до ватажка росіян не доходять.

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