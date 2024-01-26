Диктатор визнав, що так звана СВО є захистом інтересів Росії.

Зараз у зоні бойових дій в Україні перебуває понад 600 тисяч російських загарбників. Як повідомляють росЗМІ, про це президент РФ Володимир Путін заявив під час зустрічі з курсантами Санкт-Петербурзького державного морського технічного університету.

"Є питання, які потребують додаткової уваги, вирішення. Зона бойових дій велика – майже 2 тис. км. І в зоні бойових дій перебуває понад 600 тисяч людей. Механізм величезний...", - наголосив він.

Зазначається, що на зустрічі зі студентами-новобранцями, які беруть участь у війні проти України, диктатор зазначив, що підставити плече країні, "себе не шкодуючи" – у характері росіян.

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Він також сказав дивну промову про події на передовій, де "міни свистять, безпілотники як мухи літають" і "життя завжди все розставляє на свої місця". Водночас президент РФ стверджує, що війна була розв'язана з міркувань захисту інтересів Росії.

При цьому Путін сказав, що "фактичним господарем" України після розпаду СРСР були "націоналісти". Додав, що РФ нібито не хотіла нападати на Україну, але "геополітичний противник" Росії здійснив переворот, зокрема у 2014 році на Донбасі.

"І почав фізично винищувати тих, хто готовий був вибудовувати нормальні відносини з нами. … Все, що відбувалося, особливо на зайнятих територіях противником, це геноцид – інакше назвати не можна. Це винищення людей. Росіян там оголосили не титульною нацією. Закон ухвалили на наших історичних територіях", — розійшовся диктатор.

За його словами, так звана СВО — це спроба припинити війну, яку Україна сама розпочала 2014 року.

Володимир Путін - останні новини

Президент РФ Володимир Путін більше не милує ув'язнених, які поїхали воювати проти України. Тепер з ними почали укладати контракти без права їхнього розірвання до кінця війни.

Також УНІАН повідомляв, що Путін через дві доби прокоментував падіння літака Іл-76 в Росії. За його словами, літак збила Україна, при цьому на його борту перебували українські військовополонені, які прямували до місця обміну.

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