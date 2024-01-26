Путін заявив, що літак збила Україна і на його борту перебували українські військовополонені, які прямували до місця обміну.

Президент Росії Володимир Путін через дві доби після інциденту з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області прокоментував цю подію. Так, російський президент повторив попередні твердження російської влади, що літак збила Україна і на його борту перебували українські військовополонені, які прямували до місця обміну.

"Збили наш літак, Іл-76, зі своїми військовослужбовцями - 65 осіб. Ми не просто ж туди їх підвозили. А головне управління розвідки ЗСУ знало про те, що ми туди веземо військовослужбовців, 65 осіб, а всього заплановано було, по-моєму, 190. І, знаючи про це, завдали удару по цьому літаку. Я не знаю, чи спеціально вони це зробили, чи помилково, недумливо. Але очевидно, що це вони зробили", - заявив Путін.

Він заявив, що були зафіксовані пуски двох ракет з територій, підконтрольних Україні. При цьому він заявив, що це "ні за яких обставин" не могло бути "дружнім вогнем". За його словами, засоби ураження, вилучені на місці, говорять про те, що це була ракета ППО.

"Наші ППО по своєму літаку за визначенням наносити удари не можуть. Там стоять системи свій-чужий і скільки б оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б. Техніка", - сказав Путін.

Він також оголосив, що швидше за все, це американські системи Patriot, або європейські системи ППО, швидше за все, французькі.

Падіння Іл-76 в Росії - що відомо

24 січня в Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Росія стверджує, що на борту було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військових. Українська сторона не підтвердила, що в літаку були військовополонені. Міноборони України також поки не може підтвердити, чи була причиною падіння літака атака Збройних сил України.

Сьогодні, 26 січня, представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що зірваний 24 січня обмін полоненими повинен був бути одним з найбільших за час повномасштабної війни. Він також зазначив, що Росія не передавала Червоному Хресту інформацію про українських полонених щодо обміну 24 січня, який не відбувся.

Вас також можуть зацікавити новини: