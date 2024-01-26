Ліквідовано підполковника та кількох окупантів нижчого офіцерського складу.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу вдалося ліквідувати "пачку" топ-окупантів з офіцерськими званнями.

Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію одного окупанта вищого офіцерського складу та кількох росіян з нижчими званнями.

Серед "успішно демобілізованих":

Відео дня

підполковник Ткаченко Олександр;

капітан Федоров Ігор;

старший лейтенант Кабанович Вадим;

лейтенант Шпачков Сергій;

лейтенант Цвєтков Сергій.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби втрати Росії в Україні дуже серйозно зросли й стрімко перетнули нову психологічну позначку - тепер становлять понад 380 тисяч окупантів.

Знищені ще 990 супротивників, і тепер загальні втрати РФ у живій силі становлять приблизно 380 600 осіб.

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