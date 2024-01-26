Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу вдалося ліквідувати "пачку" топ-окупантів з офіцерськими званнями.
Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію одного окупанта вищого офіцерського складу та кількох росіян з нижчими званнями.
Серед "успішно демобілізованих":
Відео дня
- підполковник Ткаченко Олександр;
- капітан Федоров Ігор;
- старший лейтенант Кабанович Вадим;
- лейтенант Шпачков Сергій;
- лейтенант Цвєтков Сергій.
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Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби втрати Росії в Україні дуже серйозно зросли й стрімко перетнули нову психологічну позначку - тепер становлять понад 380 тисяч окупантів.
Знищені ще 990 супротивників, і тепер загальні втрати РФ у живій силі становлять приблизно 380 600 осіб.