Вербування в ПВК відновилося через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську і один з пунктів ПВК в Новосибірську.

ПВК "Вагнер" продовжила набір найманців у Росії всупереч заявам її ватажка Євгена Пригожина: основний напрямок вербування - Африка.

У профільних чатах, де російські "добровольці" спілкуються між собою, виявили повідомлення про те, що угруповання планує відновити набір в серпні, пише видання "Важливі історії".

Один з екс-найманців, який воював в Африці і Україні, на умовах анонімності розповів, що вербування в ПВК відновилася через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську і один з пунктів ПВК в Новосибірську.

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Кореспондент під виглядом "добровольця" спробував потрапити в нову хвилю набору в ПВК. В Омському клубі "Десантник" журналісту сказали: "Вагнеру" заборонили всі набори в Російській Федерації, тому - ніяк".

У Новосибірській організації ветеранів "Силова єдність Сибіру", яка стала офіційним представником ПВК в місті, розповіли, що новий набір в ПВК відбувається по п'ятницях - кандидату потрібно прийти з кросівками і спортивною формою до них в офіс і здати нормативи з фізичної підготовки. Кандидат не повинен мати судимості, хронічних захворювань і боргів по базі Федеральної служби судових приставів, у нього повинна бути військова спеціальність і закордонний паспорт. Основний напрямок набору - африканські країни.

Найманець ПВК "Вагнер", з яким вдалося поспілкуватися "Важливим історіям", запевняє, що на ділі вербувальні центри розподіляють напрямки роботи бойовиків вже після відбору і можуть направити їх в зону бойових дій в Україну. Рекрутери не підтвердили "Важливим історіям" цю інформацію.

Заява Пригожина про припинення вербування в ПВК "Вагнер"

31 Липня ватажок найманців Євген Пригожин сказав, що ПВК не планує набирати новобранців, так як не відчуває "дефіциту в особовому складі", а новий набір може початися, "як тільки Батьківщині потрібно створювати нову (додаткову) "групу"". Пригожин запевняє, що зараз ПВК присутній тільки в Африці та Білорусі.

Після саміту "Росія-Африка" серед найманців ПВК "Вагнер", яка перестала вербувати нових бійців, розпочався набір на кампанію на Африканському континенті.

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