Пригожин заявив, що ПВК не планує здійснювати новий набір.

ПВК "Вагнер" призупинила набір найманців і відправила більшу частину бійців у відпустку після "напруженої роботи", заявив глава угруповання Євген Пригожин.

"Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір. Велика частина наших бійців знаходиться у відпустці, остільки оскільки перед цим був тривалий період дуже напруженої роботи", - сказав Пригожин в аудіоповідомленні, яке опублікував близький до "Вагнера" телеграм-канал.

Припинення верборвки в ПВК "Вагнер" - подробиці

Перед цим заява про припинення вербування з'явилося в телеграм-каналі "Оркестр Вагнера", в якому розміщувалися оголошення про роботу в ПВК. "У зв'язку з наявністю великого кадрового резерву в ПВК "Вагнер" на даний момент відсутня гостра необхідність в наборі нових рекрутів", - повідомив канал.

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Раніше командування ПВК "Вагнер" вирішило відпустити додому всіх колишніх ув'язнених, які були найманцями угруповання.

До Білорусі продовжують прибувати найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. За його словами, в даний час в Білорусі налічується більше 5 тис. "вагнерівців".

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