На 31 липня - 1 серпня анонсувалася рада командирів ПВК "Вагнер", де, можливо, будуть прийняті доленосні рішення.

Після саміту "Росія-Африка" серед найманців ПВК "Вагнер", яка перестала вербувати нових бійців, розпочався набір на кампанію на Африканському континенті.

Як повідомляє джерело ВЧК-ОГПУ, днями в білоруському таборі зробили оголошення, що з двох найбільш "м'ясних" штурмових загонів 5 і 15 (колишній 5/2), які пройшли Бахмут чекають по 500 бажаючих відправитися до Лівії. Наявність закордонного паспорта не має значення (раніше це робили самі найманці), "фірма бере перекидання на себе". Потрібні охоронці (штурмовики) "щоб остаточно все там забрати". При цьому умови запропонували нижче.

"Наші джерела привели таку зарплатну сітку: рядові штурмовики отримують донині 240 тисяч рублів на місяць, а в Лівії буде зарплата в 190 тисяч плюс контракт на кілька місяців довший. Для решти учасників ПВК перспективи туманні", - повідомили журналісти.

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Також на 31 липня-1 серпня анонсувалася рада командирів ПВК "Вагнер", де, можливо, будуть прийняті доленосні рішення. І в цих же числах керівництво ПВК довело до бійців, що може бути прийнято ряд рішень на законодавчому рівні.

ПВК "Вагнер" - останні новини

ПВК "Вагнер" призупинила набір найманців і відправила більшу частину бійців у відпустку після "напруженої роботи", заявив глава угруповання Євген Пригожин.

Кандидат психологічних наук Дмитро Попов вважає, що Пригожин має кілька варіантів подальшого розвитку подій після перекидання найманців до Білорусі. Можливими його цілями можуть бути Україна чи Мінськ.

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