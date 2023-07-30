Зокрема, йдеться про важку техніку і озброєння, якої наразі явно не вистачає після початку переміщення бійців "Вагнер" до Білорусі.

Розвідка Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії повідомила про ключові фактори для ефективної боєздатності найманців російської приватної військової кампанії "Вагнер" у Білорусі.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє про встановлення близько 300 наметів і 200 транспортних засобів у селі Цель Осиповицького району Білорусі. Зокрема, намети і техніка виявлені завдяки супутниковим знімкам від 19 липня 2023 року.

"Імовірно, що з середини липня 2023 року, щонайменше декілька тисяч бійців "Вагнер" розташувалися у військовому таборі в селі Цель у центральній Білорусі. Знімки показують, що з середини липня 2023 року сотні транспортних засобів прибули на раніше переважно порожній об'єкт", - йдеться у повідомленні у Twitter.

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Водночас, окремі повідомлення свідчать, що більшість помітних транспортних засобів - це вантажівки і мікроатобуси з декількома бойовими броньованими машинами.

"Досі не з'ясовано, що сталося з важким озброєнням, яке "Вагнер" застосовували в Україні. Існує реальна можливість, що їх змусили повернути це російській армії", - сказано у повідомленні.

При цьому, як наголошує розвідка, "здатність "Вагнера" забезпечити важку техніку і такі допоміжні засоби як повітряний транспорт будуть ключовими факторами для ефективної боєздатності у майбутньому".

ПВК "Вагнер" в Білорусі - головні новини

Після невдалого заколоту приватної військової компанії "Вагнер" у Російській Федерації, її найманців разом з ватажком Євгеном Пригожиним відправили в Білорусь.

До цієї країни найманці постійно продовжують прибувати. В даний час у Білорусі нараховується понад 5 тисяч "вагнерівців". Водночас, переміщення ворожих військ чи найманців до кордону Білорусі з Україною не спостерігається. Ситуація залишається контрольованою.

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