В ДПСУ зауважили, що в даний час найманці не становлять загрози українським кордонам.

У Білорусь продовжують прибувати найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, в даний час у Білорусі нараховується понад 5 тис. "вагнерівців".

Демченко зауважив, що "переміщення ворожих військ чи найманців біля кордону з Україною не спостерігається", ситуація залишається "контрольованою".

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"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують ситуацію, наскільки вона може змінитися і становити загрозу Україні. Але на даний момент кількість представників ПВК "Вагнер" на території Білорусі значної загрози Україні не становить", – пояснив ситуацію речник ДПСУ.

Нагадаємо, у Литві і Польщі задумались над тим, щоб закрти кордони з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців "Вагнера".

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" у РФ, її найманців разом з ватажком Євгеном Пригожиним відправили в Білорусь. З тих пір туди направляються все більше "вагнерівців".

А сьогодні стало відомо, що у Білорусі члени "Вагнера" перекинуті у бік так званого Сувальського перешийку. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що це "крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". На думку чиновника, "вагнерівців" можуть переодягнути у форму білоруських прикордонників, і під таким прикриттям вони здатні намагатися допомагати нелегалам потрапляти у Польщу й зсередини розхитувати ситуацію в країні.

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