Ситуація на польському кордоні стає небезпечнішою, зазначив очільник уряду.

У Білорусі група членів приватної військової компанії "Вагнер" перекинута у бік так званого Сувальського перешийку (коридору).

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що це "крок до подальшої гібридної атаки на польську територію", повідомляє RMF FM. На думку чиновника, "вагнерівців" можуть переодягнути у форму білоруських прикордонників, і під таким прикриттям вони здатні намагатися допомагати нелегалам потрапляти у Польщу й зсередини розхитувати ситуацію в країні.

На думку очільника польського уряду, члени ПВК також можуть самі під виглядом нелегалів спробувати потрапити на польську землю.

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Прем’єр додав, що упродовж 2023 року зафіксували 16 тисяч спроб незаконного перетину польського кордону мігрантами, яких заманюють псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін, щоб "проштовхнути в Польщу".

Моравецький підкреслив, що ситуація зараз стає ще небезпечнішою. "У нас є інформація, що понад 100 найманців групи "Вагнер" рушили у бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", - заявив чиновник.

Цікаві новини Білорусі про "вагнерівців" - що треба знати зараз

Після невдалого бунту у РФ на білоруську територію станом на 27 липня вже прибули 12 колон членів ПВК "Вагнер". Зокрема, у складі колон найманців була бронетехніка. За відомостями українських прикордонників, на 22 липня у Білорусі перебували приблизно 5 тисяч "вагнерівців".

Цікаво, що 23 липня Олександр Лукашенко скаржився Володимиру Путіну, що члени ПВК нібито рвуться до Польщі "на екскурсію".

Екс-заступник керівника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко говорив, що на білоруській землі надто мало найманців для захоплення Сувальського коридору.

Довідка УНІАН. Сувальським коридором умовно називають лінію уздовж польсько-литовського кордону, яка йде з білоруської території до російської Калінінградської області. Довжина цього умовного коридону приблизно 100 кілометрів.

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