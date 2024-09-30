За словами російського депутата, це роблять окупанти із Забайкальського краю.

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов похвалився тим, що саме його земляки із Забайкалля знищують український Вугледар.

Як заявив Гурульов в ефірі пропагандистської програми, фрагмент якої опублікував український журналіст Денис Казанський, жителі Забайкальського краю радіють і пишаються тим, що бригада з їхнього регіону стирає з лиця землі чергове місто Донбасу та вбиває українців.

"Це забайкальці наші радісно розбирають Вугледар по частинах і йдуть вперед! У всіх чатах Забайкальського краю люди радіють!", - заявив Гурульов.

Водночас Казанський додав, що потім "ці ж нелюди розповідатимуть про "братський народ" і дивуватимуться, чому в Україні їх усі ненавидять".

Ситуація в районі Вугледару: що відомо

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються закріпитися в міській забудові Вугледару. Зокрема зазначається, що росіяни заходять у місто зі сходу – району дач. Також загарбники продовжують тиснути із заходу на місто, однак дійти до нього в них поки що не вийшло.

Крім того, аналітики відзначають, що окупанти кинули в район Вугледару додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів. Також росіяни активно використовують БПЛА та стирають місто постійними обстрілами.

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