Військовий експерт про евакуацію Сил оборони з Вугледару: Питання вже перезріло

Наразі в України немає достатньо сил та засобів, щоб повернути контроль над Вугледаром, вважає експерт.

Російські окупанти намагаються оточити Вугледар Донецької області, пояснив в ефірі Апостроф TV військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Логістика є ключовим фактором, який впливає на ефективність ведення бойових дій. І якщо зараз єдина грунтова дорога, яка з'єднує Вугледар з великою землею знаходиться під вогневим контролем російських мінометників та артилеристів, то, мабуть варто говорити про більш раціональне використання наших сил та засобів. Якщо ми починаємо порівнювати, що нам важливіше – квадратні кілометри української території чи життя та здоров'я наших воїнів – відповідь очевидна", – сказав Селезньов.

Він також додав, що наразі невідомо, коли Сили оборони почнуть відступ з міста. Однак ситуація в районі Вугледару щодня погіршується.

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"Це пов'язано не лише з тим, що ворог триває під вогневим контролем щонайменше південно-східну частину цього населеного пункту. Навіть не з тим, що весь південь цього міста – це сіра зона. Ключова проблема полягає в тому, що лещата навколо Вугледару продовжують закриватися. При чому ширина цих лещат чим далі, тим більш масштабна. Ворог просувається в бік Богоявленівки. Передовим штурмовим законам ворога залишився буквально кілометр, можливо півтора", – додав Селезньов.

За словами експерта, за таких умов говорити про безперебійне забезпечення українського гарнізону та евакуацію наших поранених у Вугледарі – вкрай важко.

"Тому мені здається очевидним, що вже навіть перезріло питання евакуації наших військових з цього населеного пункту. Бо відбити ці лещата, повернути статус-кво, який був на цій ділянці протягом двох років неможливо. Ворог має там чисельну перевагу до восьми разів. За таких умов знайти українському штабу достатню кількість ресурсів для того, щоб змінити ситуацію неможливо. Ключовий фактор переваги РФ на цьому напрямку – це не лише бездумне використання людський та технічних ресурсів, а й фактор авіації. Ми не маємо достатньої кількості ресурсів, щоб тримати російську авіацію подалі від Вугледару", – пояснив Селезньов.

Ситуація в районі Вугледару: що відомо

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються закріпитися в міській забудові Вугледару. Зокрема зазначається, що росіяни заходять у місто зі сходу – району дач. Також загарбники продовжують тиснути із заходу на місто, однак дійти до нього в них поки що не вийшло.

Крім того, аналітики відзначають, що окупанти кинули в район Вугледару додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів. Також росіяни активно використовують БПЛА та стирають місто постійними обстрілами.

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