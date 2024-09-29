Також російські війська намагаються тиснути з правого флангу.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Вугледар, намагаючись захопити українське місто, кажуть аналітики DeepState.

У Telegram-каналі проекту повідомляється, що росіяни просуваються в східну частину міста зі сторони дач. Вони хочуть закріпитися в багатоповерхівках на околицях Вугледару - туди вже забігає російська піхота. Також окупанти намагаються тиснути з правого флангу, однак ще не змогли добратися до міста.

На його взяття росіяни кинули додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів - активно працюють дронами підрозділи БПЛА. Також загарбники стирають місто постійними обстрілами. "За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного", - зазначили аналітики.

Відео дня

Ситуація на фронті

Вас також можуть зацікавити новини: