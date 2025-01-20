Волц зазначив, що не хотів би розкривати плани Трампа, але назвав три ключові моменти завершення війни в Україні.

Новий президент США Дональд Трамп сповнений рішучості закінчити війну в Україні. Таку заяву зробив в інтерв'ю каналу CBS Майкл Волц, який обійме посаду радника з нацбезпеки.

Волц зазначив, що не хотів би розкривати плани Трампа, але назвав три ключові моменти завершення війни в Україні. "По-перше, кого ми запросимо за стіл переговорів? По-друге, як ми посадимо їх за стіл? І по-третє, які будуть рамки угоди?", - сказав він.

"Президент Трамп дав зрозуміти, що ця війна має закінчитися", - заявив, Волц.

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Волц також зазначив, що український президент Володимир Зеленський готовий співпрацювати з Трампом у питання закінчення війни.

Радник попередив, що війна в Україні є "м'ясорубкою" і може спровокувати третю світову. "Ця війна має припинитися, і президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти це і сповнений рішучості це зробити", - констатував Волц.

Трамп і війна в Україні

Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв у разі обрання президентом закінчити війну в Україні за добу. Проте, вже зараз стає очевидним, що цю обіцянку він не виконає.

Виступаючи на вчорашньому мітингу у Вашингтоні Трамп привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Путіним.

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