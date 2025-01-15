Для вирішення питання війни в Україні знадобляться місяці.

Для вирішення питання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше. Про це пише Reuters із посиланням на неназваних радників обраного президента США Дональда Трампа.

За їхніми словами, обіцянки майбутнього глави Білого дому вирішити питання у перший день після вступу на посаду були поєднанням передвиборчої риторики з нерозумінням важкості конфлікту та термінів, необхідних для комплектування нової адміністрації.

"Ці оцінки узгоджуються із зауваженнями майбутнього представника Трампа в Росії та Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, ... який сказав, що він хотів би знайти "розв’язання" війни протягом 100 днів, набагато більше, ніж первинний термін новообраного президента", - йдеться у статті.

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У свою чергу колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що навіть "пролонгований" кінцевий термін, озвучений Келлогом, був "надто оптимістичним":

"Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони".

Видання нагадує, що Росія подала неоднозначні сигнали щодо можливої ​​мирної угоди, вітаючи прямі переговори з Трампом, водночас відкидаючи деякі ідеї, висунуті його радниками, як "нездійсненні".

"Мирні" переговори з РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори з Путіним для України залишаються під забороною. За його словами, відповідне рішення РНБО наразі є чинним.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з РФ. Водночас поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня, пишуть західні ЗМІ.

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