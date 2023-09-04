Глава МЗС наголосив, що треба запитувати в середині німецького уряду, чи дійсно Шольц блокує надання Україні далекобійних ракет.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus перебуває у канцлера Німеччини Олафа Шольца "на столі", він має його ухвалити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам. Зокрема, у Кулеби запитали, чи є канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиною особою, яка блокує надання Україні далекобійних ракет Taurus.

"Та це треба запитати в середині німецького уряду. Я думаю, що у канцлера Німеччини це рішення лежить на столі, і він має його ухвалити", - сказав Кулеба.

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Також у глави МЗС запитали про перспективи надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з державним секретарем ми це обговорювали, і він це підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням і кількістю для того, щоби ухвалити остаточне рішення", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що Велика Британія і Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp. "Тому, тут буде більш ніж природно, якщо Німеччина і Сполучені Штати доєднаються до цієї коаліції", - сказав Кулеба.

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Київ вперше запросив у Берліна ракети Taurus у травні. Варто зазначити, що тоді українська армія лише готувалася до того, щоб розпочати контрнаступ 2023.

10 серпня ЗМІ повідомили, що німецький уряд скоро може оголосити про передачу Україні цих боєприпасів. Пізніше західні журналісти стверджували, що Україні скоро "не світять" такі ракети.

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