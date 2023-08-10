ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на поставку в Україну німецьких ракет Taurus.

Уряд Німеччини найближчим часом може оголосити про передачу Україні далекобійних ракет Taurus на тлі зростаючого тиску щодо необхідності поставок цієї зброї.

Про це пише німецьке видання T-Online із посиланням на джерела в колах правлячої коаліції. Канцелярія Олафа Шольца зараз обговорює це питання зі Сполученими Штатами.

Джерела в правлячій партії додали повідомили, що ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на поставку в Україну німецьких ракет Taurus. Минулого тижня канцлер Олаф Шольц доручив Міністерству оборони підготувати документ, в якому узагальнюються найбільш важливі факти про Taurus: наявність у Збройних силах Німеччини, ризики, ефективність зброї.

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За словами кількох німецьких соціал-демократів, координацій дій Берліна і Вашингтона може призвести до подвійного постачання крилатих ракет Taurus і американських ATACMS. Джерела зазначають, що скоординовані дії, особливо з США, є обов'язковою умовою для узгодження канцлером нових систем озброєння для України.

Кілька депутатів від СДПН повідомили t-online, що Україна досі дотримувалася обіцянки не використовувати західне озброєння, зокрема британські і французькі далекобійні ракети, для ударів по безпосередній території Росії.

Ракети Taurus для України - новини

Німецько-шведська крилата ракета Taurus призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Дальність цих ракет становить до 500 кілометрів, проте Україні, швидше за все, передадуть версію далекобійністю до 300 км.

Як повідомляв УНІАН, навесні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. У Берліні підтвердили надходження запиту, але інших деталей не повідомили. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з обережністю поставився до пропозиції про передачу Україні цих далекобійних ракет.

Тим часом, опозиційні депутати Бундестагу неодноразово закликали чинний уряд передати Україні ракети Taurus. Останнім часом до цієї вимоги публічно приєдналися депутати від правлячої партії.

На початку серпня Борис Пісторіус заявив, що поставка крилатих ракет Taurus Україні не є пріоритетом для Берліна, назвавши побоювання з приводу таких поставок "очевидними". При цьому він не став категорично виключати їх поставки в майбутньому.

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