Зараз нічого не відбувається, хоча всі сторони чинять тиск для прийняття рішення щодо передачі Києву далекобійних ракет, з'ясували журналісти.

У Міноборони Німеччини і офісі канцлера нічого не знають нібито про можливу передачу незабаром Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Німецькому таблоїду Bild високопоставлений чиновник з уряду сказав, що "зараз рішення не готується". За словами співрозмовника видання, хоча всі сторони чинять тиск для прийняття рішення щодо ракет, "наразі нічого не відбувається".

10 серпня ЗМІ писали, що уряд Німеччини скоро може оголосити про передачу Києву далекобійних ракет на тлі зростання тиску з необхідності поставок цього озброєння.

Відео дня

Допомога Україні від Німеччини - сьогодні це варто знати

Українська сторона в травні вперше запросили у Німеччини ракети Taurus, тоді наша армія тільки готувалася до проведення контрнаступальних дій.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що такі ракети кардинально не змінить ситуацію, але посилять вогневу міць Сил оборони України.

Довідка УНІАН. Ракета Taurus - це німецько-шведська крилата ракета, яка призначена для високоточних ударів. Дальність її дії становить до 500 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: