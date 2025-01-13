Очільник МЗС заявив, що необхідно зняти всі обмеження на використання далекобійної зброї.

Рішення про надання Україні крилатих ракет "Таурус" є одним із тих елементів, які можуть суттєво вплинути на ситуацію на полі бою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю ARD.

Сибіга зазначив, що швидкі поставки зброї Україні мають на меті стримати Росію та зупинити її просування, і для посилення можливостей України на полі бою необхідно зняти всі обмеження на використання далекобійної зброї.

"Рішення про надання Україні крилатих ракет "Таурус" є одним із тих елементів, які можуть суттєво вплинути на ситуацію на полі бою. У поєднанні з іншими системами вони насправді можуть бути тим фактором, який докорінно змінює ситуацію на полі бою", - підкреслив Сибіга.

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Також він запевнив, що системи далекобійності будуть використовуватися лише проти військових цілей у Росії.

Крім того, очільник МЗС України висловив сподівання на обраного президента США Дональда Трампа, "який наступного тижня переїде до Білого дому":

"Ми бачимо період після 20 січня як можливість. Україна та США єдині у своїй меті швидкого припинення війни та справедливого миру".

Німецькі ракети "Таурус" для України: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово наголошував, що не готовий до передачі ЗСУ ракет великої дальності Taurus. Він закликав до мирного вирішення війни в Україні, де "має встановитися мир, який покладе край убивствам".

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Шольцем у Києві заявляв, що Україна працює з Німеччиною, щоб виробити спільне розуміння важливості надання крилатих ракет "Таурус".

Щоб Україна змогла створити власний аналог "Тауруса", потрібно мати цифрову карту світу, де будь-яка частина місцевості оцифрована. Це дозволять програмувати удари, вважає експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України Валерій Романенко

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