Україна працює з Німеччиною над тим, щоб виробити спільне розуміння важливості надання крилатих ракет "Таурус".
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві.
"Питання "Таурусів" - звичайно, знаєте, у нас є з Олафом дуже багато спільних поглядів на деякі питання, а є й різні погляди на деякі. Ми працюємо постійно над тим, щоб у питанні "Таурусів" у нас було більше спільного", - повідомив він.
Голова держави додав, що далекобійна зброя - це виклик для України.
"Ми працювали над позицією Німеччини, Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії. Я вважаю - як би це нам допомогло... Військові цілі Російської Федерації ми могли б вражати більше", - наголосив Зеленський.
Ракети Taurus для України - важливі новини
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. За його словами, він налаштований на реальні переговори про можливий мир.
Крім того, експосол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Київ може отримати ракети Taurus, але чекати доведеться місяцями. Він підкреслив, що раніше квітня цих ракет можна не очікувати.