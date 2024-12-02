За словами президента, ці ракети можуть допомогти Україні вражати більше цілей на російській території.

Україна працює з Німеччиною над тим, щоб виробити спільне розуміння важливості надання крилатих ракет "Таурус".

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві.

"Питання "Таурусів" - звичайно, знаєте, у нас є з Олафом дуже багато спільних поглядів на деякі питання, а є й різні погляди на деякі. Ми працюємо постійно над тим, щоб у питанні "Таурусів" у нас було більше спільного", - повідомив він.

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Голова держави додав, що далекобійна зброя - це виклик для України.

"Ми працювали над позицією Німеччини, Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії. Я вважаю - як би це нам допомогло... Військові цілі Російської Федерації ми могли б вражати більше", - наголосив Зеленський.

Ракети Taurus для України - важливі новини

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. За його словами, він налаштований на реальні переговори про можливий мир.

Крім того, експосол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Київ може отримати ракети Taurus, але чекати доведеться місяцями. Він підкреслив, що раніше квітня цих ракет можна не очікувати.

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