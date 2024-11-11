Ворог запустив ракет з Каспійського моря.

Повітряні сили ЗСУ о 5:51 повідомили, що у небі зафіксовано 8 бортів Ту-95мс. Вони тримали курс в напрямку пускових рубежів у Каспійському морі. Вже о 6:25 відомство повідомило про пуски крилатих ракет.

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Telegram-канал "Николаевский Ванек" заявив, що орієнтовно ракети можуть увійти в повітряний простір України протягом години. Також він додав, що у повітрі 13 літаків Ту-95мс і частина з них все ще рухається до пускових рубежів у Каспійському морі.

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Ракетні атаки по Україні

Українським громадянам треба бути готовими, що повітряні атаки російських загарбників можуть виникати впродовж дня, заявив раніше авіаційний експерт Валерій Романенко.

Як повідомляв УНІАН, остання масована атака РФ була ще у вересні. Тоді піднімав у небо МіГ-31К та Ту-95мс.

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