На підступах до Києва ППО збиває дрони.

Цієї ночі російська армія атакує Україну ударними дронами типу "Shahed". Також відомо, що з аеродрому "Оленья" злетіли п'ять бомбардувальників Ту-95МС.

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку. "У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликали вони.

Згідно з останніми даними, російські безпілотники фіксують на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині й Полтавщині. Також тривога лунає у Рівненській та Харківській областях. Київська міська військова адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони на підступах до столиці.

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Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня російські загарбницькі війська вдарили балістичними ракетами по навчальному закладу та лікарні у Полтаві. Ввечері президент повідомив про 51 загиблого та 271 поранених, під завалами все ще шукають людей.

Вже ввечері окупанти атакували один з університетів міста Суми. За попередніми даними, вони застосували КАБ. Постраждала щонайменше одна людина.

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