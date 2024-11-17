Під вечір, завдяки зусиллям енергетиків, значній частині абонентів повернули енергоживлення.

Внаслідок ранкової ракетної атаки росіян без світла в Україні залишилися більше мільйона абонентів. Зусиллями енергетиків станом на вечір ця цифра є значно меншою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні був один із найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. Двісті десять дронів і ракет одразу, зокрема гіперзвукові та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. У чотирьох областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більш як мільйон абонентів були відключені від електрики. Зараз кількість значно менша", – повідомив він.

Масовану ракетну атаку росіян Зеленський вважає відповіддю Кремля тим, хто хотів чогось досягти "розмовами, телефонними дзвінками, обіймами" з Путіним.

Відео дня

"Сьогодні цей "голуб миру" надіслав нам чергові "кинджали" та "калібри". Ось така дипломатія. Його мова – це підлість", – наголосив очільник держави.

Дякуючи бійцям сил ППО, Зеленський зазначив, що сьогодні "блискуче проявили себе" американські зенітно-ракетні комплекси Patriot та винищувачі F-16.

"Вдячність усім партнерам, які допомагають нам системами й протиракетами. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають "петріоти" та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя й потребує цього", – заявив президент і додав, що Україна отримала ще не усі потрібні системи.

Масований ракетний обстріл України 17 листопада

Як писав УНІАН, сьогодні вранці Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару ракетами різних типів і дронами. За підрахунками Повітряних силах ЗСУ, загалом ворог запустив 120 ракет і 90 дронів, з яких вдалося знищити 102 ракети та 42 БПЛА. Ще 41 ворожий дрон було локаційно втрачено в різних регіонах України.

Ціллю російських дронів і ракет була цивільна енергетична інфраструктура. У компанії ДТЕК повідомили, що Росія вдарила по теплоелектростанціях, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання. Також відомо про загиблих і поранених в різних регіонах України.

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