На поточний момент завершено розбір завалів на всіх постраждалих об'єктах.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян у понеділок, 26 серпня, загинули 7 українців, ще 47 людей зазнали поранень. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вже завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого удару ворога.

Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

"Загалом внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н.", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальники ліквідували 22 пожежі. Врятовано було двох осіб. Усього до ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 рятувальників та 176 одиниць техніки.

Російський ракетний удар 26 серпня

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час сьогоднішнього удару по Україні Росія запустила щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зазначив, що збито було 102 ракети та 99 ударних безпілотників.

Російські окупанти запустили, зокрема три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей (Росія); шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської та Воронезької областей (Росія) та з Криму; 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря.

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