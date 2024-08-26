Подекуди держава-терорист атакувала українські цивільні об’єкти касетними боєприпасами, зазначив президент.

Під час сьогоднішнього удару по Україні Росія запустила щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, інформуючи про засідання Ставки верховного головнокомандувача. "Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів", - зазначив він.

Глава держави повідомив, що на засіданні прозвучали доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка та голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

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"Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення", - написав президент.

Зеленський додав, що на самих об’єктах триває ліквідація наслідків ударів, ремонт та розмінування. "Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - підкреслив він.

Крім того, на Ставці йшлося про фронт. "Була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема, оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", - повідомив глава держави.

У центрі уваги війна в Україні - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 серпня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог атакував ракетами та дронами. Вибухи лунали в багатьох областях.

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко висловив думку, що цьому нальоту російських окупантів на Україну передувала довготривала і дуже ретельна підготовка.

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