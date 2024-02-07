Ракети долетіли на 50 км до державного кордону з Польщею.

Російські крилаті ракети постійно змінювали свій курс, постійно маневрували в західних областях України – і до польського кордону, і в зворотньому напрямку. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода, розповідаючи про сьогоднішню повітряну атаку Росії.

Він зазначив, що ракети програмуються напередодні удару. "Вона (йдеться про ракету- УНІАН) долітає до певного місця, де їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, може десятки разів змінювати курс. Тому й долетіли фактично до Самбірського району (Львівська область - УНІАН), це не так далеко вже до державного кордону з Польщею – близько 50 км, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільської області. Такі от маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях", – зазначив Ігнат.

Масована ракетна атака по Україні сьогодні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія провела масовану повітряну атаку по території України.

Відео дня

Польща 7 лютого екстрено підняла свою та союзницьку авіацію через пуски російських ракет, задіявши військовий протокол щодо захисту неба.

Зранку українські Повітряні сили ЗСУ попередили про рух боєголовки у бік польського кордону зі сторони Львівщини.

Оперативне командування Польщі зреагувало на попередження: у соціальній мережі Х повідомили про виліт польської та "союзницької" авіації. Ймовірно, йшлося про сили країн-партнерів по НАТО.

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