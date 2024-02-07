Сили ППО ліквідували 29 ракет та 19 БПЛА.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив результат роботи по російських ракетах та дронах. Знищено 44 цілі: 29 боєголовок та 15 БПЛА.

За даними генерала, під час повітряної атаки 7 лютого Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них:

20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда - Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски - Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків - Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут - Крим, Воронезької обл. - РФ.);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. - РФ.).

"У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі", - заявив Залужний.

Наші сили ППО збили: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

У протистоянні терору РФ брала участь винищувальна авіація України, зенітні ракетні війська та мобільні групи сил ППО.