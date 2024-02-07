Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору та підняла борти союзників.

Польща 7 лютого екстрено підняла свою та союзницьку авіацію через пуски російських ракет, задіявши військовий протокол щодо захисту неба.

Зранку в районі 7:08 українські Повітряні сили ЗСУ попередили про рух боєголовки у бік польського кордону зі сторони Львівщини. "Крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею", - уточнювали там.

Оперативне командування Польщі зреагувало на попередження: у соціальній мережі Х повідомили про виліт польської та "союзницької" авіації. Ймовірно, йдеться про сили країн-партнерів по НАТО.

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Командування уточнило, що через пуски авіації поляки можуть почути гуркіт у південно-східному регіоні країни.

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов’язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", - йшлося у повідомленні.

Ракетний удар по Україні 7 лютого - головне

Зранку Росія запустила по Україні численну кількість ракет, вибухи лунали як в столиці Києві, так і в інших регіонах. Зокрема, на півдні у Миколаєві. Там місцевий мер Сєнкевич повідомив про перші наслідки: близько 20 житлових будинків залишилися без дахів.

Наразі важка ситуація у Києві. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу медиків та екстрених служб у двох районах: Дніпровському та Голосіївському. У мережі кияни показують страшні кадри з палаючими багатоповерхівками.

Зазначимо, що свій ракетний терор Росія почала після того, як звечора "втомила" ППО України запуском дронів.

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