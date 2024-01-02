У Повітряних силах ЗСУ закликали перейти в укриття та не ігнорувати сигнал тривоги.

Сьогодні вранці, 2 січня, російські окупанти знову атакували територію України ракетами. У повітря ворог підняв 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. тривога оголошена по всій території Україи.

У прес-службі Повітряних сил ЗСУ закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перейти в укриття.

За даними ПС ЗСУ, ракети в Сумській області рухаються у напрямку Миргороду, а деякі мають південно-західний курс.

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Крім того, була зафіксована група ракет по межі Черкаської та Київської областей, курс західний. Кропивницький також попередили про небезпеку, є ракети в цьому напрямку.

Як пише ПС ЗСУ, є ще ракети в Херсонській області, курс північно-західний. При цьому ракети з Сумської області летять через Полтавщину в напрямку Київщини/Черкащини.

Вінницьку область попередили про ракету у цьому напрямку.

Оновлено 8:19. У Солом'янському районі постраждали троє людей, їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці.

Оновлено 8:15. У ДТЕК повідомили, що через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. Електроенергію повернуть щойно дозволить безпекова ситуація.

Оновлено 8:10. ПС ЗСУ попереджають - летять ще "кинджали" на Київ.

Оновлено 8:08. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про декілька прильотів у середмісті обласного центру, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється.

Оновлено 8:02. У Подільському районі, попередньо, сталось влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури, туди прямують екстренні служби. Також було пошкоджено газову трубу, пише мер Кличко.

У деяких районах столиці відсутні тиск у водопровідній мережі та електроенергія.

Оновлено 7:58. Ще "Кинджали" з Сумської області на Київ, - ПС ЗСУ.

Оновлено 7:56. Окупанти завдали удару по Харкову, повідомляє голова ОДА Олег Синєгубов.

Оновлено 7:55. "Кинджали" з Сумської області летять у бік столиці, - ПС ЗСУ.

Оновлено 7:51. Про можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" повідомляє ПС ЗСУ. Наразі у повітрі 9 МіГ-31К ПКС РФ.

Оновлено 7:47. Зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі рештки ракети впали на територію складських приміщень, а в Голосіївському - на відкритій ділянці. На місця слідують оперативні служби, пише КМВА.

Оновлено 7:41. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ймовірно аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Сумської області в напрямку Києва.

Оновлено 7:33. У бік Києва летить багато ракет, - ВС ЗСУ. Ракети з Житомирщини також повернули у бік столиці. Про небезпеку військові попереджають і Харків.

Оновлено 7:29. Окупанти підняли у повітря 4 борти МіГ-31К, пише "Миколаївський Ваньок".

Оновлено 7:22. У Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку, пише мер Віталій Кличко. Також лунають вибухи на Оболоні.

Оновлено 7:20. В Києві та області працює ППО, - КМВА.

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, 29 грудня 2023 року російський агресор здійснив масовану атаку дронами-камікадзе, крилатими та балістичними ракетами по території України.

Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося перехопити 87 крилатих ракет і 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

У новорічну ніч противник застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Всього зафіксували пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131.

"Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31п та однією Х-59 з тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей", - йшлося в повідомленні Повітряних сил", - повідомили тоді у ПС ЗСУ.

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