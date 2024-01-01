Під час останньої атаки Росії 1 січня уламки збитих дронів-камікадзе Shahed впали у кількох населених пунктах Київської області.
Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків і чотирьох легкових автомобілів.
"Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
В адміністрації заявили, що жертв і постраждалих немає:
"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки. Дякуємо нашим військовим за надійний захист!".
Атака Росії 1 січня
Як писав УНІАН, вдень 1 січня РФ атакувала Україну дронами і ракетами, був зафіксовано "приліт" у Сумській області.
Повідомлялося, що у результаті удару російського БпЛА в Сумській області від отриманих травм померла в лікарні 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одна жінка травмована.