Повідомляється про пошкодження чотирьох приватних будинків і чотирьох легкових автомобілів.

Під час останньої атаки Росії 1 січня уламки збитих дронів-камікадзе Shahed впали у кількох населених пунктах Київської області.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків і чотирьох легкових автомобілів.

"Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації заявили, що жертв і постраждалих немає:

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки. Дякуємо нашим військовим за надійний захист!".

Атака Росії 1 січня

Як писав УНІАН, вдень 1 січня РФ атакувала Україну дронами і ракетами, був зафіксовано "приліт" у Сумській області.

Повідомлялося, що у результаті удару російського БпЛА в Сумській області від отриманих травм померла в лікарні 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одна жінка травмована.

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