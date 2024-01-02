Відсутність електропостачання фіксується у 5 районах Києва та у двох районах Київщини.

Через російську ракетну атаку вранці 2 січня в частині будинків у п'яти районах Києва відсутнє світло. Про це повідомляється на офіційній сторінці ДТЕК.

"Через атаку, на жаль, тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському районах та на Оболоні", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Крім того, повідомляється про відключення світла у двох районах у Київській області.

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"Через атаку, на жаль, тимчасово відсутнє світло частково в Бучанському і Вишгородському районах", - йдеться у повідомленні.

Електроенергію повернуть щойно дозволить безпекова ситуація.

Російська атака по Україні: що відомо

Вранці, 2 січня, російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами.

Внаслідок російської атаки у Києві зафіксовано падіння решток у Голосіївському районі на відкритій території. В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку. В Оболонському районі на нежитлову забудову. В Святошинському районі та в Подільському районі, через що пошкоджено газову трубу. Крім того, у столиці фіксуються проблеми з водопостачанням.

Внаслідок ракетної атаки постраждали 10 людей, дев'ятьох з яких госпіталізували.

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